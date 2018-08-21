Названа дата встречи летчика Ярошенко с семьей в американской тюрьме

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, впервые за семь лет встретится с женой Викторией. Об этом во вторник, 21 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генконсульства России в Нью-Йорке Алексея Топольского.

Супруга россиянина прилетела в Нью-Йорк вместе с дочерью. Ранее во вторник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, семья получила разрешение и выезжает на встречу с ним. Она состоится 24 августа.

Виктория Ярошенко рассказала, что намерена встретиться с российскими дипломатами, чтобы обсудить возможность «обращения в административные органы США».

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В США его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Защита Ярошенко указывает на негуманное отношение к нему и ухудшение его здоровья. В течение нескольких лет он находился в тюрьме «Форт-Дикс», откуда в середине июня его перевели в пенитенциарное учреждение «Данбери» в штате Коннектикут.

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