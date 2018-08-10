Стали известны подробности скорой встречи Ярошенко с семьей

Семья российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме, прилетит в США 20 августа. Об этом газете «Известия» рассказала его супруга Виктория Ярошенко.

«Жить будем в Нью-Йорке. Расстояние от места нашего проживания в США до тюрьмы "Данбери" — около 100 километров. Встречаться с Константином мы сможем четыре раза в неделю по два часа», — рассказала женщина.

Она также отметила, что купить авиабилеты помогли друзья. По словам супруги российского летчика, они планируют оставаться в США до середины сентября. «Сложно представить, насколько трудно общаться только по телефону или переписываться. Тем более когда мы знаем, как непросто ему приходится», — пояснила Виктория.

Ярошенко увидит жену и дочь впервые за семь лет.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В США его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Защита россиянина указывает на негуманное отношение к нему и ухудшение его здоровья. В течение нескольких лет он находился в тюрьме «Форт-Дикс», откуда в середине июня его перевели в пенитенциарное учреждение «Данбери» в штате Коннектикут.

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