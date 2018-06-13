Летчик Ярошенко попал в изолятор перед переводом в неизвестную тюрьму

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме, отправлен во временный изолятор. Об этом говорится на Facebook-странице российского посольства в США.

«Ярошенко, несправедливо осужденный в США на 20 лет, переводится из тюрьмы "Форт-Дикс" в Нью-Джерси в другое место заключения. В настоящее время россиянин находится во временном изоляторе в Нью-Йорке», — говорится в заявлении.

Как отмечается, посольство и нью-йоркское генконсульство России держат ситуацию на контроле и продолжают оказывать россиянину консульско-правовую помощь. В какую именно тюрьму направят мужчину, не уточняется.

30 мая сообщалось, что руководство тюрьмы решило перевести его, однако ни дата, ни место также не сообщались.

В начале мая жена россиянина Виктория Ярошенко рассказала, что ее супруг отправлен на месяц в карцер после того, как его ударил другой заключенный.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В США его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Защита россиянина указывает на негуманное отношение к нему и ухудшение его здоровья. Сам Ярошенко жалуется на дискриминацию в тюрьме.

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