Адвокат рассказал о потере связи с Ярошенко

Адвокат российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме, уже три недели не может с ним связаться. Об этом защитник рассказал в среду, 30 мая, агентству РИА Новости.

«Контакт устанавливается с тюремным надзирателем, мы ему и звонили и писали, просто нет ответов на эти запросы», — пояснил он.

По словам Тарасова, около трех недель назад надзиратель обещал организовать телефонный разговор с Ярошенко, но так и не сделал этого.

Ранее сообщалось, что руководство тюрьмы, где россиянин отбывает наказание, решило перевести его в другое пенитенциарное учреждение. Когда это может произойти, руководство тюрьмы не уточняет. Место перевода также не известно.

В начале мая жена россиянина Виктория Ярошенко рассказала, что ее супруг отправлен на месяц в карцер после того, как его ударил другой заключенный. Об этом сообщила «Интерфаксу» его жена Виктория.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В США его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Защита россиянина указывает на негуманное отношение к нему и ухудшение его здоровья. Сам Ярошенко жалуется на дискриминацию в тюрьме.

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