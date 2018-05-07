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Летчик Ярошенко оказался в карцере вместо драчуна

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Константин Ярошенко

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме, отправлен на месяц в карцер после того, как его ударил другой заключенный. Об этом сообщила «Интерфаксу» его жена Виктория.

По ее словам, это произошло еще 30 апреля. В тюрьме решение объяснили тем, что это необходимо для блага самого Ярошенко. «Но возникает здравый вопрос: почему посадили не того, кто бил, а наоборот. Думаю, что это все сделано специально, чтобы Константин перестал жаловаться на происходящее в СМИ», — отметила его супруга. Женщина указала, что другие заключенные не знают ни о каких конфликтах и заявляют, что правил россиянин не нарушал.

Она также рассказала, что у летчика в последнее время обострилось расстройство желудка, и есть он мог только рис и воду, которые покупал сам в тюремном магазине. «Медицинская помощь в карцере ему не оказывается. Ему приносят кофе с молоком и бутерброды, которые ему категорически нельзя употреблять в пищу. Соответственно, он не ест и не пьет там, из-за чего началось обезвоживание», — пояснила Виктория. Она добавила, что муж просил у нее помощи, поскольку боится, что из карцера уже не сможет выйти.

5 мая сообщалось, что Ярошенко куда-то перевели и его местонахождение не называлось в течение нескольких дней. Затем стало известно, что его отправили в изолятор после конфликта в камере.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В США его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.
Защита мужчины указывает на негуманное отношение к нему и ухудшение его здоровья. Сам Ярошенко жалуется на дискриминацию в тюрьме.

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