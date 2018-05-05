Ярошенко потеряли в американской тюрьме

Российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме, перевели в изолятор. Об этом сообщили сотрудники генконсульства России в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

Ранее адвокат Ярошенко Алексей Тарасов заявил, что летчика перевели из камеры, и его местонахождение неизвестно уже пятый день. Сотрудники генконсульства встретились с арестованным в тюрьме в пятницу, 4 мая, и выяснили, что несколько дней назад у него произошел конфликт в камере.

«Его ударили, и администрация тюрьмы перевела Ярошенко в изолятор в целях его же безопасности», — сообщил пресс-секретарь генконсульства Алексей Топольский.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В США его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Защита россиянина указывает на негуманное отношение к нему и ухудшение его здоровья. Сам Ярошенко жалуется на дискриминацию в тюрьме.

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