Журналисты Guardian отказались от приглашения приехать в тюрьму к Ярошенко

Журналисты The Guardian отказались от приглашения российского летчика Константина Ярошенко посетить его в американской тюрьме. Об этом во вторник, 8 августа, пишет газета «Известия».

Ранее Ярошенко, осужденный в США на 20 лет тюрьмы, предложил корреспондентам британского издания посетить место его заключения, чтобы те провели независимое расследование его дела. Пилот пояснил, что в опубликованном про него материале в 2015 году отсутствует комментарий самого заключенного либо его представителей, что можно расценить как нарушение стандартов журналистики.

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Журналисты «Известий» связались с британскими коллегами, в пресс-службе The Guardian им ответили, что не видят необходимости обращаться за комментариями к летчику либо его родственникам или адвокатам. В издании добавили, что довольны вышедшим ранее репортажем.

Ярошенко прокомментировал позицию британского СМИ, заявив, что статья носит ярко выраженный заказной характер.

4 июля Ярошенко написал письмо президенту США Дональду Трампу. В нем летчик заявил, что отбывает наказание по незаконному и несправедливому приговору, но надеется на гуманность.

Ярошенко был приговорен американским судом к 20-летнему тюремному заключению в сентябре 2011 года. Его признали виновным в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В США его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010-го. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.