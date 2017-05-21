Российский омбудсмен попросила Трампа помиловать летчика Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать российского летчика Константина Ярошенко. Об этом омбудсмен заявила в эфире телеканала «Россия 24», сообщает в воскресенье, 21 мая, РИА Новости.

«Сегодня подписала обращение на имя президента США о его помиловании», — сказала Москалькова, отвечая на вопрос журналистов о деле россиянина.

В 2011 году американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

Ранее сообщалось, что в феврале Любовь Ярошенко, мать осужденного летчика, написала письмо Дональду Трампу с просьбой о помиловании ее сына. К обращению она приложила доказательства невиновности ее сына, изложенные на 61 странице на английском языке. Они были собраны за несколько лет американским адвокатом россиянина Алексеем Тарасовым.