Кузнецова и Москалькова обрадовались освобождению Евгении Чудновец

Уполномоченные при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и по правам человека Елена Москалькова поддержали решение суда, отменившего приговор воспитательнице детского сада Евгении Чудновец. Их слова приводит РИА Новости.

«Освобождение Евгении Чудновец, которое состоялось благодаря вмешательству Генеральной прокуратуры и поддержке общественного мнения, можно только приветствовать», — отметила Кузнецова. По ее мнению, «общественная позиция сыграла в этом важную роль, многие недоумевали по поводу этого решения».

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В свою очередь Москалькова сказала, что отмена приговора свидетельствует о движении вперед в гуманизании российского гражданского общества и о более внимательном отношении к женщинам с детьми, которые попадают под суд.

Ранее в понедельник, 6 марта, президиум Курганского областного суда отменил приговор и постановил освободить воспитательницу. Уголовное дело в ее отношении прекращено за отсутствием состава преступления.

28 февраля Верховный суд обязал пересмотреть дело Чудновец. 27 февраля защита осужденной направила жалобу в ЕСПЧ, в которой говорилось о нарушении прав на выражение мнения и на справедливое судебное разбирательство.

В декабре 2016 года Чудновец была признана виновной в распространении детской порнографии и приговорена к шести месяцам колонии. Ее осудили за репост ролика с издевательствами вожатых детского лагеря над ребенком. Сама Чудновец во время процесса говорила, что хотела привлечь внимание общественности к этому инциденту. Позже срок наказания был уменьшен на один месяц.

