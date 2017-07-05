Ярошенко пожаловался Трампу на плохое здоровье, непонимание и языковой барьер

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме, написал письмо президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечает газета, 4 июля обращение было передано в Белый дом через посольство России в Вашингтоне. В нем Ярошенко заявил, что отбывает наказание по незаконному и несправедливому приговору, но надеется на гуманность.

«Языковой барьер приносит мне большие проблемы. Я не могу в полной мере объяснить свои проблемы со здоровьем и не могу обратиться за медицинской помощью. Я не до конца понимаю приказы офицеров тюрьмы, что влечет за собой серьезные последствия», — жалуется летчик.

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Также письмо американскому лидеру отправили жена и дочь Ярошенко. «Возвращение моего мужа на родину поспособствует налаживанию отношений между Россией и США и наверняка не останется незамеченным», — считает Виктория, супруга россиянина.

В прошлом году «Известия» сообщали, что летчик может быть отпущен после вступления Трампа в должность президента США.

Ярошенко был приговорен американским судом к 20-летнему тюремному заключению в сентябре 2011 года. Его признали виновным в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В США его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010-го. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.