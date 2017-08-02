Летчик Ярошенко попросил журналистов британской Guardian расследовать его дело

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий в США 20-летний тюремный срок, пригласил к себе в тюрьму журналистов британской газеты Guardian, чтобы те провели независимое расследование его дела. Об этом в среду, 2 августа, пишет газета «Известия», получившая копию письма заключенного.

Материалы по теме Американская охота на русских Что стоит за арестами россиян по запросу США в третьих странах

Ярошенко рассказывает, что ему в руки попала статья журналиста Юджита Бхаттачарджи о его деле, однако в материале отсутствует комментарий самого пилота. «Я был бы рад, если бы Вы или другой журналист "Гардиан" посетили меня в тюрьме, чтобы я мог все подробно рассказать», — пишет он. — «Почему-то проигнорировали возможность связаться со мной, чтобы узнать, кто такой в реальности есть и был Константин Ярошенко».

Дочь пилота Екатерина рассказала, что письмо было отправлено в офис Guardian и лично Бхаттачарджи в середине июля, но до сих пор пришло лишь формальное уведомление о получении письма.

4 июля Ярошенко написал письмо президенту США Дональду Трампу. В нем летчик заявил, что отбывает наказание по незаконному и несправедливому приговору, но надеется на гуманность.

Ярошенко был приговорен американским судом к 20-летнему тюремному заключению в сентябре 2011 года. Его признали виновным в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В США его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010-го. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.