Ярошенко рассказал о жизни в новой тюрьме

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий в США 20-летний тюремный срок, рассказал газете «Известия» об условиях содержания в тюрьме «Данбери», расположенной в Коннектикуте.

«Тюремный персонал встретил меня профессионально и приветливо. Тем не менее условия содержания в этой тюрьме намного хуже, чем в "Форт-Дикс". Меня поселили в казарму с двухъярусными железными нарами с жестким матрасом и без подушки, где живут около 100 человек», — сообщил россиянин, отметив, что в новом пенитенциарном учреждении находятся около 900 заключенных.

Он добавил, что пока не знает, как будут складываться его отношения с руководством «Данбери» и как обстоят дела с медицинским обслуживанием в новой тюрьме.

«У меня продолжаются проблемы с желудком. Кроме того, я потерял еще один зуб и теперь еще больше нуждаюсь в протезах. Я неоднократно обращался с просьбой предоставить мне профессиональное лечение и сделать специальную операцию в клинике. С каждым днем мне все труднее принимать пищу», — рассказал Ярошенко.

По его словам, летом к нему планируют приехать жена и дочка, которых он увидит впервые за семь лет.

Ранее россиянин отбывал наказание в пенитенциарном учреждении «Форт-Дикс» в Нью-Джерси.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В США его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Защита россиянина указывает на негуманное отношение к нему и ухудшение его здоровья. Сам Ярошенко жалуется на дискриминацию в тюрьме.

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