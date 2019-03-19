Летчика Ярошенко попросят перевести в российскую тюрьму из США

Москва намерена направить американским властям запрос о передаче российского летчика Константина Ярошенко, арестованного в США, в Россию для отбывания срока заключения в стране гражданства. Текст ответного письма летчику от российского министерства юстиции имеется в распоряжении газеты «Известия».

В то же время осужденный отнесся к инициативе скептически. «Если смотреть на прошлые попытки вернуть меня на основании моего прошения, то все три раза мне отказывали. При этом последний раз мы ждали ответа более семи месяцев», — приводят его слова «Известия».

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Ярошенко отметил, что американские власти не согласились даже на обмен его на 13 заключенных. «Мне бы очень хотелось надеяться, что в этот раз все будет иначе и мой перевод будет произведен уже в этом году. Я могу только молиться за такой исход», — добавил он.

Сообщается, что ходатайство будет отправлено после 20 апреля. В послании отмечается, что решение Минюст принял при взаимодействии с МИД России.

Жена мужчины Виктория рассказала РБК, что не видела обращения Министерства юстиции России к американским властям о возвращении супруга на родину. «Очень хочется надеяться, что обращение не будет, как всегда, формальным», — сказала она и отметила, что возлагает надежду на реальные договоренности и возможность обмена. Она также подчеркнула, что сам Ярошенко не хочет, чтобы был отправлен запрос, который не принесет никаких результатов.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В США его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Защита Ярошенко указывает на негуманное отношение к нему и ухудшение его здоровья.

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