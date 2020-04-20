У летчика Ярошенко нашли симптомы коронавируса после смерти сокамерника в США

Сокамерник отбывающего заключение в американской тюрьме летчика Константина Ярошенко умер от коронавируса, заявил РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов. Также защита отметила, что у Ярошенко есть симптомы, «похожие на клиническую картину коронавируса».

«В федеральной тюрьме Данбери, где катастрофическое положение с коронавирусом, умер один человек, и этот человек находился в непосредственной близости от Константина Ярошенко», — заявил Тарасов.

В начале апреля Ярошенко призвали освободить из американской тюрьмы в Данбери, штат Коннектикут, на фоне эпидемии коронавируса.

Ранее стало известно, что ростовские следователи вернулись к делу о похищении Ярошенко американскими спецслужбами. СКР расследует уголовное дело по факту похищения Ярошенко и принуждения его к даче показаний.

В феврале власти США отказались предоставить медицинскую помощь Ярошенко, у которого начались проблемы с ногой.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Россиянина удерживали в тюрьме без предоставления консульской и адвокатской помощи, подвергали пыткам, чтобы выбить признательные показания. Российских дипломатов об аресте не уведомили. Ярошенко якобы уличили в транспортировке крупной партии кокаина и осудили на 20 лет.

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