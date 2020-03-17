СКР вернулся к делу о похищении российского летчика спецслужбами США в Африке

Ростовские следователи вернулись к делу о похищении российского летчика Константина Ярошенко американскими спецслужбами. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 28 мая 2010 года россиянин был задержан возле гостиницы в либерийском городе Монровия. Предлогом для задержания стало обвинение в адрес летчика в содействии торговле наркотиками на территории США. В задержании участвовали 11 сотрудников Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, четверо сотрудников Службы безопасности Республики Либерия и двое неизвестных граждан этой страны.

Россиянина удерживали в местной тюрьме без предоставления консульской и адвокатской помощи. Его подвергали пыткам, чтобы выбить признательные показания, добавили в СКР. После Ярошенко вывезли в Нью-Йорк, где поместили в тюрьму. Российских дипломатов об этом не уведомили.

Впоследствии Ярошенко был предан суду и осужден на 20 лет. В настоящее время он отбывает наказание на территории США.

СКР расследует уголовное дело по факту похищения Ярошенко и принуждения его к даче показаний.

27 февраля сообщалось, что власти США отказались предоставить медицинскую помощь Ярошенко, у которого начались проблемы с ногой.

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