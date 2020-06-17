Российских моряков задержали в Пусане за контрабанду наркотиков

Четырех российских моряков задержали в южнокорейском Пусане за контрабанду наркотиков. Об этом сообщили в службе безопасности порта, передает портал Newsis.

Как сообщается, россияне попытались доставить гашиш на территорию Южной Кореи вечером 16 июня. Для этого они решили перекинуть пакетик, в котором находилось 18,24 грамма наркотика, через ограду порта.

Подозрительные действия моряков сотрудники службы безопасности заметили по камерам. В результате сначала на месте был задержан 34-летний мужчина, а затем после погони и трое его сообщников. Отмечается, что все четверо были переданы для дальнейших разбирательств таможенникам.

Отмечается, что в конце января в Пусане двое российских моряков были задержаны при попытке пронести через границу 1,8 грамма марихуаны.

В феврале суд африканского Кабо-Верде признал российских моряков виновными в контрабанде 9,5 тонны кокаина. Они были задержаны в феврале 2019-го.

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