Российских моряков проговорили почти к 400 годам тюрьмы в Греции

Греческий суд вынес приговор двум российским морякам, которые были задержаны осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Александра Илларионова и Андрея Журавлева приговорили к 395 годам тюрьмы.

В конце января такой же приговор вынесли двум россиянам Антону Каррамову и Платону Давыдову. Их семьи собирают деньги на адвокатов, чтобы освободить моряков. Отмечается, что в случае пересмотра приговора, осужденные проведут в тюрьме не более 20 лет. В настоящий момент решения суда ожидают еще 10 членов экипажа.

В 2015 году министры иностранных дел ЕС договорились о создании военно-морской миссии для борьбы с перевозкой нелегальных мигрантов в Европу. В Евросоюзе рассчитывали, что участники миссии будут задерживать контрабандистов и уничтожать их суда у побережья Ливии, что поможет решить проблему увеличившегося потока мигрантов из Северной Африки.

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