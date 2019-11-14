Российских моряков задержали в Греции

Портовая служба греческого острова Родос задержала двух россиян, которых подозревают в перевозке мигрантов в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Афинах.

В дипломатическом представительстве отметили, что задержаны граждане А. Маленков и Р. Беленко, сейчас выясняются детали случившегося. В посольстве указали, что поддерживают связь с родственниками одного из задержанных.

Отмечается, что сам инцидент произошел еще 2 ноября. При этом подчеркивается, что официального уведомления со стороны Греции не было.

Ранее в ноябре двух российских бейсджамперов задержали в Южной Корее за незаконное проникновение на крыши домов. Расследование в отношении россиян начали после сообщений от местных жителей.

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