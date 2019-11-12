Россиян задержали в Южной Корее за прыжки с крыш

Двух российских бейсджамперов задержали в Южной Корее за незаконное проникновение на крыши домов. Об этом сообщило агентство «Ёнхап».

Приятели 10 ноября прыгнули с крыши 40-этажного здания в Пусане, а на следующий день повторили трюк, но уже с 42-этажного отеля. Видео своих прыжков они загружали в социальные сети, где называли себя «артистами бейсджампинга». Отмечается, россияне прибыли в Южную Корею на прошлой неделе, и их главной целью был прыжок с крыши жилого комплекса LCT. В здании 101 этаж, его высота — 413 метров.

Расследование в отношении россиян начали после сообщений от местных жителей. «Прыжки с крыш высотных зданий — это не повод наказывать человека, по крайней мере, если тем самым он не причинил вред другим», — заявили полицейские. В то же время они решили наказать россиян, «поскольку те совершили опасный поступок в самом центре города».

Обоих обвинили в незаконном проникновении, поскольку они пробирались на крыши зданий, не получив разрешения у администрации. По законодательству Южной Кореи, за это предусмотрен штраф до 5 миллионов вон (больше 4 тысяч долларов) или заключение сроком до трех лет, отмечает РИА Новости. Однако россиянам скорее всего позволят вернуться на родину. Сейчас на них завели уголовное дело, но оставлять под стражей не стали. При этом им запретили выезжать из страны на ближайшие 10 дней.

Агентство отмечает, что бейсджамперы уже прославились нарушениями закона. В 2018 году их арестовывали в Китае после прыжка с небоскреба China Zun в центре Пекина.

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