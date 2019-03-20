Полиция застрелила двух россиян на Бали

Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-атташе российского посольства в Джакарте, двух убитых и одного задержанного подозревают в ограблении обменного пункта. Он отметил, что подробности происшествия пока неясны. «Паспортов убитых и задержанного полиция пока не предъявляла, но полицейские настаивают на том, что подозреваемые — россияне», — сказал он.

В посольстве также рассказали, что всего грабителей могло быть семеро, четверо из них смогли скрыться с места событий. «Это пока только предварительная информация. Подтверждения у нас нет», — подчеркнул дипломат.

Как пишет агентство, в среду, 20 марта, в местных СМИ появились сообщения, что в грабеже обменного пункта участвовали шестеро мужчин возрастом 50, 60, 44, 32, 47 и 44 года, а также 34-летняя женщина. Их полные имена не приводились. Преступники якобы были вооружены автоматическими винтовками SS1 и холодным оружием, а их лица были скрыты масками.

С собой они унесли сумки с более чем 80 тысячами долларов в местной валюте. Полиция нашла их спустя несколько часов, в момент задержания произошла перестрелка, в результате чего два человека погибли.

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