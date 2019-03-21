Убитых полицией на Бали россиян оказалось меньше

В результате перестрелки с полицией после ограбления на индонезийском острове Бали убиты не двое граждан России, а один. Об этом РИА Новости сообщил в четверг, 21 марта, пресс-атташе российского посольства в Джакарте Денис Тетюшин.

По его словам, на Бали 20 марта срочно вылетел заведующий консульским отделом. «[Он] сообщил сегодня, что на самом деле при попытке задержания группы подозреваемых полицейскими был убит один человек, гражданин России, а еще один россиянин был легко ранен и находится под арестом», — пояснил пресс-атташе.

Тетюшин добавил, что задержан был также один украинец. Точное число скрывшихся подозреваемых и их гражданство пока неизвестны. Всем задержанным грозит от 10 до 15 лет тюрьмы за вооруженное нападение.

20 марта сообщалось, что перестрелка с полицией произошла после вооруженного ограбления обменного пункта на юге Бали. Всего грабителей могло быть семеро, в том числе одна женщина. Отмечалось, что с собой они унесли сумки с более чем 80 тысячами долларов в местной валюте. Преступников настигли через несколько часов, но они оказали сопротивление. В результате четырем из них удалось скрыться.

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