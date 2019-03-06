Прятавшегося четыре года россиянина арестовали в Таиланде

Разыскиваемого Интерполом гражданина России арестовали в Таиланде. Об этом сообщили в Миграционной службе страны, передает The Phuket News.

Как сообщается, Алексей Долженков был взят под стражу в столичном районе провинции Пхукет 27 февраля. Отмечается, что операция была согласована таиландскими правоохранительными органами с посольством России.

Долженков находился в бегах четыре года — с октября 2015 года был выдан ордер на его арест. Россиянин из Шпаковского в Ставропольском крае (сейчас — город Михайловск) разыскивался за незаконную финансовую деятельность.

Злоумышленник выступал в качестве агента, помогающего компаниям совершать незаконные операции с банковскими счетами. Кроме того, он помогал фирмам уклоняться от уплаты налогов. В общей сложности его действия причинили финансовой системе России ущерб в 485 миллионов рублей.

В свою очередь, россиянин признался, что сбежал в Таиланд по туристической визе, когда понял, что власти собрали достаточно доказательств для его ареста. Власти королевства лишили его разрешения оставаться на территории страны, Долженкова депортируют.

В конце ноября 2018 года сообщалось о задержанном в Таиланде по запросу США россиянине. В чем его обвиняли, не уточнялось.

До этого стало известно, что в Таиланде задержали гражданина России, подозреваемого в попытке растлить девочку.

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