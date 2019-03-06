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В Южной Корее приговорили пятерых российских моряков к тюремному сроку

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Порт Пусан в Южной Корее

Суд Южной Кореи огласил приговор пятерым задержанным российским морякам с судна «Палладий». Об этом в среду, 6 марта, сообщил консул РФ в Пусане Роман Быков, передает ТАСС.

«Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан — один год, еще трое моряков — по 10 месяцев, старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок», — рассказал он.

По словам Быкова, моряки могут подать апелляцию в течение недели, пока приговор не вступит в силу. Сотрудники российского консульства в Пусане планируют посетить следственный изолятор.

В августе 2018 года российское судно «Палладий» было задержано на выходе из южнокорейского порта Пусан за долги по зарплате морякам. Общая сумма долга восьми членам экипажа за пять месяцев составляла 250 тысяч рублей.

Из-за приближения тайфуна «Палладий» вышел в море, однако должен был вернуться 28 августа. Вместо этого члены экипажа попытались уйти из Южной Кореи без оформления необходимых документов, проигнорировав предупреждения властей. Для задержания судна был привлечен корабль береговой охраны и вертолет с десантом. Кроме того, команда оказала сопротивление.

Четверо членов экипажа были задержаны и помещены под стражу, остальные россияне дожидались суда на борту судна. Суд над моряками начался 17 октября 2018 года.

В феврале сообщалось, что российский сухогруз Seagrand врезался в мост в Пусане, а за 40 минут до этого протаранил круизный лайнер. По предварительным данным, капитан судна — российский гражданин — был пьян: в его крови обнаружили 0,86 промилле алкоголя при допустимом уровне в 0,03 промилле. После столкновения с мостом Seagrand развернулось и попыталось уплыть.

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