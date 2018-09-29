Российское судно попавшей под санкции компании задержали в Южной Корее

Российское судно «Севастополь» владивостокской компании «Гудзон» в южнокорейском порту Пусан не арестовано, а задержано. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский.

«Судно задержали в Южной Корее, а не арестовали. Агент пришел на причал и сказал, что пока не могут разрешить судну отход. Есть подозрения с тем, что это связано с санкциями в отношении «Гудзона». Мы с юристами компании обзвонили инстанции, и пока это вся информация, которая есть», — сказал Осичанский, добавив, что до начала следующей недели ситуация не изменится.

28 сентября сообщалось об аресте корабля, который встал на ремонт в порту Пусана в середине августа.

21 августа США ввели санкции против российских судов и компаний, подозреваемых в торговле нефтью с КНДР. Судно «Патриот» фирмы «Гудзон» попало в санкционный список после того, как американские спутники зафиксировали его контакт с ранее уличенным в нарушении резолюции ООН китайским танкером Wan Heng-11. Российская сторона отрицает вину «Патриота», так как он не передавал нефть КНДР напрямую. Другие суда компании, включая «Севастополь», ранее не попадали под санкции.