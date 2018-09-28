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Российское судно арестовали в Южной Корее

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В Южной Корее арестовано российское грузовое судно «Севастополь». Оно принадлежит владивостокской компании «Гудзон», которая ранее попала под санкции США по подозрению в торговле нефтью с КНДР. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Впервые о том, что судно может быть задержано, сообщил 22 августа представитель МИД Южной Кореи. Он сказал радио KBS, что «Севастополь» подозревают в передаче нефти Северной Корее — а это запрещено резолюцией Совбеза ООН.

«Севастополь» встал на ремонт в порту южнокорейского Пусана в середине августа. Полученную газетой информацию не удалось подтвердить через официальные источники: в посольстве Южной Кореи сообщили, что на обработку запроса нужно время, а в МИД России сказали, что не располагают информацией об инциденте.

Ранее, 21 августа, США ввели санкции против российских судов и компаний, подозреваемых в торговле нефтью с КНДР. Судно «Патриот» фирмы «Гудзон» попало в санкционный список после того, как американские спутники зафиксировали его контакт с ранее уличенным в нарушении резолюции ООН китайским танкером Wan Heng-11. Российская сторона отрицает вину «Патриота», так как он не передавал нефть КНДР напрямую. Другие суда компании, включая «Севастополь», ранее не попадали под санкции.

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