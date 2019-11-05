Украина призвала мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль призвала мировое сообщество надавить на Россию для возвращения задержанных в Керченском проливе украинских кораблей. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

По ее словам, тот факт, что российская сторона не отдала «незаконно захваченные корабли», является свидетельством умышленного нарушения международного права. «Пока корабли не будут безусловно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должно быть продолжено», — написала Зеркаль.

Политик также заявила, что Киев уже семь раз обращался к Москве с просьбой вернуть корабли, однако ни на один из официальных запросов киевские власти так и не получили ответа.

Ранее 5 ноября член Совета Федерации Сергей Цеков назвал условие для возвращения задержанных в Керченском проливе украинских кораблей. Он заявил, что Киеву необходимо признать собственную провокацию. По его словам, российские власти считают поведение украинских моряков в Керченском проливе незаконным.

4 ноября МИД Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли украинских ВМС, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе. Киев при этом попросил Москву сообщить координаты и время, когда возможно будет забрать военные суда.

В середине октября Пристайко заявил, что российским и украинским командованием обсуждаются технические вопросы возвращения военных кораблей, задержанных Россией вблизи Крыма в конце 2018 года. Ранее командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко обвинил российские власти в том, что они якобы сообщили Международному трибуналу ООН ложную информацию из-за нежелания передавать Киеву суда.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма. В результате отсутствия реакции на предупреждения со стороны пограничников ФСБ России корабли и их экипажи были задержаны. Инцидент стал поводом для введения на Украине военного положения.

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