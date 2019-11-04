Украина потребовала от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил глава ведомства Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».

«МИД направило ноту России с требованием указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли», — сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

В середине октября Пристайко заявил, что российским и украинским командованием обсуждаются технические вопросы возвращения военных кораблей, задержанных Россией вблизи Крыма в конце 2018 года. Ранее командующий ВМС, адмирал Игорь Воронченко обвинил российские власти в том, что они якобы сообщили Международному трибуналу ООН ложную информацию из-за нежелания передавать Киеву суда.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма. В результате отсутствия реакции на предупреждения со стороны пограничников ФСБ России корабли и их экипажи были задержаны. Инцидент стал поводом для введения на Украине военного положения.

На сегодняшний день в бухтах Севастополя остается около 30 украинских кораблей. 11 января 2018 года президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Киеву украинские корабли, технику и другое вооружение. При этом российский лидер отметил, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии».

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