Российских моряков приговорили к 395 годам заключения за перевозку нелегалов

Российских моряков приговорили к тюремному заключению в Греции за перевозку нелегалов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что мужчин зовут Антон Каррамов и Платон Давыдов. Mash пишет, что за перевозку нелегалов каждого приговорили к 395 годам тюремного заключения. Семьи россиян собирают деньги на адвокатов, чтобы освободить моряков. Отмечается, что в случае пересмотра приговора, осужденные проведут в тюрьме не более 20 лет. В настоящий момент решения суда ожидают еще 12 членов экипажа.

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Россияне долго не могли найти работу в России: оба нуждались в деньгах, чтобы помогать своим семьям. Вскоре они наткнулись на объявление о работе, которая состояла в том, чтобы заниматься перевозками по Эгейскому морю — за это обещали оплату в 100 тысяч рублей.

В 2015 году министры иностранных дел ЕС договорились о создании военно-морской миссии для борьбы с перевозкой нелегальных мигрантов в Европу. В Евросоюзе рассчитывали, что участники миссии будут задерживать контрабандистов и уничтожать их суда у побережья Ливии, что поможет решить проблему увеличившегося потока мигрантов из Северной Африки.

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