Раскрыта национальность 39 умерших в грузовике нелегалов

Все 39 погибших, найденных в грузовике в британском Эссексе, были родом из Вьетнама. Об этом со ссылкой на вьетнамскую полицию сообщает агентство Reuters.

«Министерству публичной безопасности Вьетнама совместно с британскими властями удалось подтвердить, что все 39 жертв, обнаруженных мертвыми в Эссексе 23 октября, были вьетнамцами», — говорится в заявлении, обнародованном журналистами.

Британские полицейские назвали это важным шагом в расследовании и подчеркнули, что это позволит властям «поддержать семьи умерших». Как сообщалось ранее, родственники предоставили правоохранителям образцы ДНК, чтобы помочь следствию.

5 ноября стало известно, что один из вьетнамских подозреваемых по делу некоторое время жил в России и, предположительно, помогал нелегальным мигрантам попасть в Европу через российскую территорию.

4 ноября сообщалось, что полиция Вьетнама задержала восьмерых подозреваемых по этому делу.

Ранее в Британии были задержаны двое, в том числе водитель грузовика. Их подозревают в контрабанде людей и непредумышленном убийстве. Первоначально считалось, что погибшие были китайцами.

Грузовик-рефрижератор с 39 телами обнаружили неподалеку от Лондона 23 октября. Вероятными причинами смерти 8 женщин и 31 мужчины называют обморожение и нехватку кислорода. Следствие считает, что эти люди нелегально проникли в Британию из Болгарии, проехав через Ирландию.

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