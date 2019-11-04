Восемь человек задержали по делу о грузовике с 39 трупами

Полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов, останки которых были найдены в грузовике в британском Эссексе. Об этом сообщает Sky News на своей странице в Twitter в понедельник, 4 ноября.

Полицейские обнаружили грузовик с телами 23 октября в промзоне Грейса. Среди погибших оказались восемь женщин и 31 мужчина. Как сообщал ITV News, погибшие — граждане Китая. Журналисты «Би-би-си» писали, что большинство мигрантов были вьетнамцами. По данным следствия, грузовик прибыл из Болгарии.

Вероятной причиной смерти людей считается обморожение или нехватка кислорода. Прицепленный к грузовику трейлер оказался рефрижератором.

Спустя два дня британская полиция задержала двух подозреваемых. Они подозреваются в торговле людьми и непредумышленном убийстве. Ранее был арестован водитель грузовика Мо Робинсон. Следователи считают, что он знал о том, что перевозит людей. По данным СМИ, в расследовании участвуют бельгийская и китайская стороны.

В 2000 году 58 мигрантов погибли в грузовике во время переправы в Великобританию из Бельгии на пароме. Тогда в ходе расследования выяснилось, что люди задохнулись.

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