В деле о грузовике с 39 трупами снова появилась Россия

Арестованный по делу о найденном в Великобритании грузовике с 39 трупами некоторое время жил в России и занимался незаконной транспортировкой людей в Европу через российскую территорию. Об этом со ссылкой на полицию Вьетнама сообщает агентство Associated Press.

Вьетнамские полицейские задержали еще одного подозреваемого в провинции Нге Ан. Как сообщил журналистам глава местной полиции, один из арестованных вьетнамцев организовывал путешествия вьетнамцев в Россию, откуда нелегально провозил их в Германию, а затем в другие страны Евросоюза.

По данным агентства, полицейские до сих пор устанавливают личности погибших. В этом им помогают граждане Вьетнама — целый ряд вьетнамских семей сообщил о пропаже родственников, которые, возможно, были среди пассажиров грузовика. Правоохранители получили от них образцы ДНК.

4 ноября сообщалось, что полиция Вьетнама задержала восьмерых подозреваемых по этому делу. Ранее в Британии были задержаны двое, в том числе водитель грузовика. Их подозревают в торговле людьми и непредумышленном убийстве.

Грузовик-рефрижератор с 39 мертвыми телами обнаружили 23 октября в британском Эссексе. Вероятными причинами смерти восьми женщин и 31 мужчины называют обморожение и нехватку кислорода. Следствие считает, что эти люди нелегально проникли в Британию из Болгарии, проехав через Ирландию.

В день, когда погибшие были найдены, российские СМИ по ошибке сообщили, что в маршруте грузовика был Крымский полуостров: журналисты слишком буквально поняли крылатое выражение корреспондента, который об этом сообщил.

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