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Установлены личности 39 умерших в грузовике вьетнамцев

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Сотрудники правоохранительных органов установили личности всех 39 погибших граждан Вьетнама, тела которых обнаружили в грузовике в английском Эссексе. Об этом сообщается на сайте полиции графства.

Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что их приоритетной задачей было установить личности жертв, сохранить уважение к погибшим и оказать поддержку друзьям и семьям жертв.

Среди погибших оказалось трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Самой старшей жертве — 44 года. Из 39 человек 8 — женщины, 31 — мужчины. Большинство из них — выходцы из вьетнамских провинций Нгеан и Хатинь.

7 ноября стало известно, что все погибшие — граждане Вьетнама. Родственники предоставили правоохранителям образцы ДНК, чтобы помочь следствию. Полиция задержала восьмерых подозреваемых по этому делу. Один из них некоторое время жил в России и, предположительно, помогал нелегальным мигрантам попасть в Европу через российскую территорию.

Грузовик-рефрижератор с 39 телами обнаружили неподалеку от Лондона 23 октября. Вероятными причинами смерти 8 женщин и 31 мужчины называют обморожение и нехватку кислорода. Следствие считает, что эти люди нелегально проникли в Британию из Болгарии, проехав через Ирландию.

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Предыстория: Раскрыта национальность 39 умерших в грузовике нелегалов
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