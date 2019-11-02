Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами

Полиция Великобритании опровергла сведения о китайской национальности 39 человек, найденных мертвыми в грузовике. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает Associated Press.

Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами. Смит добавил, что полиция нашла родственников некоторых погибших граждан и связалась с правительством Вьетнама.

Ранее сообщалось, что все найденные — граждане Китая. Также отмечалось, что среди погибших — 38 взрослых и один подросток.

Фура с телами 39 человек была обнаружена в промзоне города Грейс, графство Эссекс, 23 октября. В полиции полагают, что контейнер с телами жертв прибыл на территорию Британии в ночь на среду, 23 октября, из Зеебрюгге, а тягач — из Северной Ирландии. Федеральная прокуратура Бельгии заявила, что начала расследование, но пока не имеет информации о том, сколько времени прицеп с трупами находился у них в стране.

25 октября были задержаны 38-летние мужчина и женщина в британском городе Уоррингтон, графство Чешир по подозрению в торговле людьми и непредумышленном убийстве 39 человек.

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