Китайцы забрались в мебель и попытались проникнуть в США

Американские пограничники обнаружили в грузовике, въезжающем в страну из Мексики, 11 китайцев: они пытались незаконно проникнуть в США, спрятавшись в предметах мебели и в крупной бытовой технике. Об этом 11 декабря сообщил канал CNN.

По сообщению Службы таможенного и пограничного контроля США (СBP), нелегалы забрались «в различные предметы мебели», в том числе в сундук, в шкаф и в стиральную машину.

«Невозможно переоценить опасность контрабанды людей (…). Люди, которых провозят нелегально, оказываются в нечеловеческих условиях, и это может привести к смертельным последствиям», — заявил представитель CBP. Впрочем, в конкретном инциденте никто не пострадал.

Известно также, что за рулем грузовика был 42-летний гражданин США. Его задержали и доставили в тюрьму в Сан Диего.

В конце октября в Британии обнаружили грузовик-холодильник, в котором в страну попали 39 иммигрантов из Вьетнама. Все они погибли от нехватки воздуха и обморожения.

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