В Греции нашли контейнер с десятками людей

На северо-востоке Греции в районе города Ксанти полиция задержала грузовик, который вез контейнер с нелегальными мигрантами. Автомобиль ехал в Салоники, люди внутри задыхались и могли не выдержать всего пути, пишет местное издание Xanthinews.

В первом сообщении говорилось, что в контейнере находились более 80 человек, потом — что 41. Всем находившимся внутри — от 20 до 30 лет. Для них вызвали машины скорой помощи, 15 человек госпитализировали.

Автомобиль остановили на платной автодороге у пункта сбора платежей. Подозреваемый в нелегальной перевозке мигрантов арестован. Сообщается, что автомобилем управлял молодой гражданин Грузии. Национальность мигрантов не указана.

О перевозке нелегальных мигрантов заговорили после инцидента в Великобритании, где в аналогичном контейнере нашли тела 39 человек, пытавшихся попасть в страну. По одним данным, все они граждане Китая, по другим, большинство — вьетнамцы. Причиной смерти названо обморожение или нехватка кислорода. В Великобритании по этому делу задержали трех человек. Еще восемь подозреваемых задержаны во Вьетнаме.

Следствие полагает, что грузовик прибыл из Болгарии. Отслеживание по GPS показало, что он регулярно совершал рейсы с континента в Великобританию и бывал в лагерях для мигрантов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!