Оперативники ФСБ задержали курьеров с 55 килограммами «клубных наркотиков»

Оперативники ФСБ задержали курьеров с 55 килограммами синтетических наркотиков. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщается на сайте ФСБ.

Курьеры оказались участниками крупной сети межрегиональных каналов поставок наркотиков. В тайниках их автомобилей оперативники обнаружили 45 килограммов амфетамина и 10 килограммов МДМА. Груз предназначался для 12 регионов России: от Москвы до Краснодарского края.

Следственные подразделения ФСБ возбудили в отношении задержанных два уголовных дела. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд африканского Кабо-Верде признал российских моряков виновными в контрабанде 9,5 тонн кокаина. Капитана сухогруза ESER Сергея Котловского приговорили к 12 годам тюрьмы. Он признал вину, однако заявил, что согласился взять кокаин на борт из-за угроз со стороны владельца судна. Команда, по словам капитана, о запрещенном грузе не знала.

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