Главного борца с наркотиками арестовали за взятки в картелях

В Болгарии арестовали начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также двоих сотрудников полиции за взятки в картелях, распространяющих запрещенные вещества по стране. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает Daily Mail.

По информации издания, арестованные борцы с наркотиками брали взятки не только с местных, но и с зарубежных наркоторговцев, а взамен им гарантировали безопасность на территории Болгарии.

«Мужчины подозреваются в том, что покрывали деятельность организованных преступных картелей, занимающихся незаконным оборотом наркотиков в Болгарии и за рубежом», — заявил главный прокурор Болгарии Иван Гешев.

По словам Гешева, все арестованные являются высокопоставленными сотрудниками управления по борьбе с наркотиками в Болгарии. Кроме того, они были главными представителями страны, контактировавшими с иностранными коллегами, «и не только в Евросоюзе (ЕС)», отметил прокурор.

Болгария является частью так называемого «Балканского маршрута», который на протяжении многих лет оставался главной контрабандистской дорогой, по которой из Азии в Западную Европу перенаправляли тонны наркотиков.

Накануне сообщалось, что американский ракетный эсминец USS Nitze («Нитце») провел операцию под названием «Свобода навигации» у побережья Венесуэлы и пересек ее пограничные территории. Об этом высказался министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. Он заявил об ответных мерах в отношении Вашингтона, если корабль военно-морских сил США снова приблизится к побережью на расстоянии около 50 километров.

Отмечается, что апреле США начали выполнять масштабные операции по борьбе с распространением наркотиков, перевезенных из Карибского бассейна и восточной части Тихого океана.

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