Наркокурьер случайно принес восемь килограммов кокаина прямо в руки полицейским

Наркокурьер в английском городе Хайтон, графство Мерисайд, случайно принес крупную партию кокаина в дом, который в этот момент обыскивали полицейские. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

Около девяти утра полицейские обыскивали дом подозреваемого в совершении преступления. В этот момент к жителю дома неожиданно прибыл посетитель и передал ему посылку — упаковку детских игрушек, завернутую в бумагу с изображением детской пожарной машины. На упаковке говорилось, что это игрушка для детей в возрасте от двух лет.

Внутри игрушек полицейские нашли восемь килограммов кокаина, стоимость которого, в зависимости от чистоты вещества, может достигать 600 тысяч фунтов (51,6 миллиона рублей).

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 42-летнего жителя дома по подозрению в импорте наркотиков в Великобританию. Его же подозревают в хранении конопли.

Инспектор полиции Мерисайда Йон Кут (Jon Coote) призвал жителей графства сотрудничать с правоохранительными органами и сообщать о подозрительной активности, связанной с наркотиками. «Мы примем меры, чтобы убрать с улиц этих людей и их наркотики», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас наркодилер по ошибке доставил 32 пакета марихуаны семье местных жителей. «Марихуана будет находиться у нас до тех пор, пока мы не найдем ее владельца. Если она принадлежит вам, пожалуйста, зайдите за ней в полицейский участок округа Харрис», — написал шериф местной полиции, сопроводив текст смеющимся эмодзи.

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