В американском штате Техас наркодилер доставил 32 пакета марихуаны не тому человеку и повеселил полицию. Об этом сообщает портал UPI со ссылкой на полицейский участок округа Харрис.

Семья по ошибке получила набитые марихуаной пакеты и обратилась в окружную полицию. Шериф Эд Гонсалес (Ed Gonzalez) опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько фотографий этих наркотиков.

«Марихуана будет находиться у нас до тех пор, пока мы не найдем ее владельца. Если она принадлежит вам, пожалуйста, зайдите за ней в полицейский участок округа Харрис», — написал Гонсалес, сопроводив текст смеющимся эмодзи.

Хранение и употребление марихуаны на территории Техаса запрещено и преследуется по закону.

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