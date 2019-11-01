Марихуана на 18 лет застряла в ноздре бывшего заключенного

Врачи извлекли из полости носа 48-летнего австралийца марихуану, которую он спрятал там 18 лет назад. Об этом сообщает сайт Ars Technica.

В 2001 году мужчина находился в местах лишения свободы и получил марихуану от подруги, которой удалось пронести ее на тюремное свидание. Чтобы охрана не заметила подарок, он завернул его в кусочек резины от воздушного шарика и спрятал в ноздре.

Когда опасность миновала, мужчина попытался достать контрабанду из носа, но случайно затолкал сверток еще глубже. Он решил, что проглотил наркотик, и спустя какое-то время забыл про него. С тех пор ему было тяжело дышать через правую ноздрю, носовые пазухи часто воспалялись, но он не связывал свои проблемы с потерянной марихуаной.

Спустя 18 лет бывший заключенный обратился к врачу с жалобами на головную боль. Ему сделали компьютерную томографию головного мозга и нашли в ноздре затвердевший сверток с наркотиком.

Специалистам удалось вытащить марихуану, которая за годы превратилась в так называемый ринолит — инородное тело, обросшее многолетними отложениями минеральных солей.

Ранее сообщалось, что в Хорватии в носу собаки застряла деревянная палка длиной десять сантиметров. По всей видимости, она попала в нос, когда собака упала во время прогулки.

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