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Из носа собаки вытащили палку длиной десять сантиметров

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В Хорватии в носу собаки застряла деревянная палка длиной десять сантиметров. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бельгийская овчарка по кличке Тор упала во время прогулки. Хозяин не придал этому значения, однако через несколько дней пес принялся чихать, а из его носа пошла кровь.

Ветеринар осмотрел собаку и обнаружил в глубине ноздри инородное тело. Чтобы извлечь палку, понадобились специальные инструменты. По всей видимости, она попала в нос, когда Тор упал.

В 2017 году сообщалось, что житель американского штата Калифорния извлек из носа своей кошки молодую острохвостую змею. Пресмыкающееся было мертво.

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