Американец достал змею из кошачьего носа

Видео: dailymail.co.uk

Житель американского штата Калифорния извлек небольшую мертвую змею из носа своей кошки. Об этом сообщает агентство UPI.

Американец обратил внимание, что кошка то и дело чихает, а с ее морды что-то свисает. Он предположил, что это паутина или сухой листок, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что в носу животного застряла молодая острохвостая змея.

По всей видимости, кошка поймала ее и пыталась съесть, но встретила сопротивление, объяснил мужчина журналистам. Змея стала вырываться и сумела заползти в ноздрю животного. В результате оно не могло ни проглотить свою добычу, ни избавиться от нее.

Обитающие в Северной Америке острохвостые змеи относятся к семейству ужеобразных. Они неядовиты.