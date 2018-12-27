Большая пиявка месяц прожила в ноздре у девочки

Во Вьетнаме из носа шестилетней девочки достали пиявку. На видео извлечения обратил внимание YouTube канал Viral Hog.

Ролик был снят в среду, 26 декабря, в одной из больниц провинции Лаокай на севере страны. Родители привели ребенка к врачу из-за отека носа. Врач осмотрел ее и обнаружил пиявку в левой ноздре. Доктор извлек ее пинцетом.

Врач предположил, что паразит был куда меньше, когда пробрался в нос. По его словам, пиявка провела внутри девочки около месяца. После извлечения паразита отек спал, доктор не ожидает каких-либо осложнений.

В октябре сообщалось о жителе одной из вьетнамских деревень, из носа которого также извлекли пиявку. Врач предположил, что паразит мог заползти в нос мужчины, когда он пил сырую воду из природного источника.

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