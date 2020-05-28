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Мужчины с мачете пришли исполнить сексуальную фантазию клиента и ошиблись домом

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Фото: Darko Bandic / AP

Житель австралийского города Гриффит нанял двух мужчин, чтобы воплотить в жизнь свою сексуальную фантазию, но исполнители ошиблись домом и попали под суд. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Австралиец хотел, чтобы его связали в нижнем белье и погладили ручкой швабры. Он нашел исполнителей своей сексуальной фантазии через Facebook. За успешное ее воплощение клиент был готов заплатить пять тысяч австралийских долларов (234,3 тысячи рублей).

Он отправил исполнителям свой адрес, который позже изменил после того, как переехал в другой дом.

Мероприятие было намечено на 14 июля 2019 года. В назначенную дату двое исполнителей для антуража взяли в качестве реквизита мачете и отправились к заказчику. Они приехали на улицу, которая была указана в первом адресе, и вошли в дом.

Жилец этого дома заметил свет из своей гостиной, когда проснулся ночью и пошел в туалет. Он подумал, что это его друг, который каждый день приходил к нему, чтобы выпить кофе, и, вернувшись в спальню, закричал: «Убирайся прочь, еще слишком рано». На это незваные гости спросили, как его зовут.

Тогда мужчина снял маску от храпа, включил свет и увидел двух незнакомцев, которые стояли около его кровати. В руках у них были мачете. Хозяин дома назвал им свое имя. Оно не совпало с именем клиента, и незнакомцы поспешили уйти. Один из них на прощание сказал: «Прости, приятель» и пожал владельцу дома руку, другой крикнул: «Пока», после чего они уехали. Мужчина позвонил в полицию.

Когда исполнители и их водитель прибыли по правильному адресу, клиент заметил у одного из них мачете и попросил оставить нож в машине. Он угостил их кофе с беконом, яйцами и лапшой, после чего один из них уснул на диване. Вскоре приехала полиция и обнаружила мачете в автомобиле исполнителей.

Суд расценил произошедшее как необычный случай и оправдал одного из вломившихся в чужой дом мужчин. Судья признал доказанным тот факт, что исполнитель вошел в чужой дом с мачете, и недоказанным факт, что у него было намерение запугать хозяина. «Это было коммерческое соглашение», — сказал адвокат мужчины. О судьбе его подельника не сообщается.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании, зарабатывающий секс-услугами для женщин, рассказал о своей работе. Мужчина обнаружил, что большинство клиенток не планируют заниматься с ним сексом.

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