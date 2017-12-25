Доминатрикс похвасталась заработком на Рождество и рабами-эльфами

Британская доминатрикс призналась, что больше всего зарабатывает на Рождество. Она рассказала о своей традиционной праздничной вечеринке изданию Metro.

Карен Луиз (Karen Louise) работает под псевдонимом Госпожа Кац и уже три года проводит для своих постоянных клиентов тематическую рождественскую вечеринку. В ходе празднества мужчины переодеваются в рождественских эльфов, работают на нее и терпят унижения, а также платят по 250 фунтов стерлингов (примерно 19,5 тысячи рублей) за час.

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В этом году 35-летняя Луиз займется приготовлением индейки, в то время как ее рабы-эльфы будут массировать ей ноги, дарить подарки и убирать дом. Если они плохо справятся со своими обязанностями, она их отхлестает. По словам женщины, муж и семья с пониманием относятся к тому, что она проводит праздник не с ними.

«Я не только хорошо на этом зарабатываю, но и получаю удовольствие: мои рабы переодеваются в милых маленьких эльфов и делают всю работу по дому. Это весело: в прошлом году они сожгли мне индейку, и я ударила каждого по 20 раз», — рассказала она.

По словам Луиз, первый раз она отпраздновала Рождество с постоянными клиентами в шутку. Она тщательно подходит к проведению вечеринок: коллекция ее БДСМ-атрибутики стоит около восьми тысяч фунтов стерлингов (приблизительно 622,5 тысячи рублей).

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