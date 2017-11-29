БДСМ-подарок довел казанца до сердечного приступа

Житель Казани получил сердечный приступ во время прохождения эротического квеста, поход на который ему подарила на день рождения возлюбленная. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает KazanFirst.

По данным издания, на квест пара отправилась в компании друзей. Игра подразумевала различные испытания, в том числе с использованием техник БДСМ. Сообщается, что мужчину раздели, заковали в наручники и хлестали плетками под крики из фильмов ужасов.

В ходе испытания ему стало плохо, он начал терять сознание, поэтому квест прервали, а пострадавшего друзья сами отвезли в больницу. Уже в медучреждении выяснилось, что ключи от наручников, которые так и не сняли с мужчины, потерялись. Как именно удалось решить эту проблему, не уточняется.

Врачи констатировали у пациента переутомление, сердечный приступ купировали. Отмечается, что мужчине рекомендовали избегать эмоциональных потрясений в течение некоторого времени.

26 ноября сообщалось, что семейная пара из Вашингтона (США) занялась сексом в автомобиле во время движения. Находившийся за рулем мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. Позже выяснилось, что он был пьян. Оба супруга остались живы.