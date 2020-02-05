Наркоторговец по ошибке отправил полицейскому свой прайс-лист

Наркоторговец в английском городе Лидс, графство Йоркшир, находясь под воздействием запрещенных веществ, случайно отправил полицейскому текстовое сообщение с прайс-листом и был арестован. Об этом сообщает сайт BBNG News.

22-летний Мартинас Беносенко (Martynas Benosenko) потерял работу шеф-повара в ресторане и решил заработать быстрых денег на продаже наркотиков. В августе 2018 года на музыкальном фестивале в Лидсе он нечаянно отправил на принадлежащий полиции номер текстовое сообщение с рекламой своих услуг и прайс-листом.

Охрана заметила Беносенко, когда он находился под воздействием наркотиков и вел себя подозрительно. В ходе обыска в сумке подозреваемого обнаружили кокаин и МДМА на общую сумму 3,65 тысячи фунтов (297,5 тысячи рублей).

Беносенко признал вину в хранении наркотиков и попытке их сбыта. В суде его защитник Кристофер Данн (Christopher Dunn) заявил: «Он решил продать наркотики на фестивале, когда был под их воздействием. Мой подзащитный думал, что это действенный способ, но не понимал, во что ввязывается».

Судья приговорил Беносенко к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что полицейские в городе Виндзор, Канада, арестовали воровку после того, как она села в полицейский автомобиль, перепутав его со своим. Детектив вышел из машины, представился ей офицером полиции и арестовал подозреваемую за кражу и владение украденной собственностью.

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