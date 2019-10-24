Воровка по ошибке пыталась скрыться на полицейской машине

Полицейские в городе Виндзор, Канада, арестовали воровку после того, как она села в полицейский автомобиль, перепутав его со своим. Об этом сообщает Windsorite.

Днем 21 декабря 2018 года в один из магазинов аутлета Windsor Crossings вызвали полицию из-за появления в нем женщины-воровки.

На вызов прибыл детектив в штатском. Он сидел в своем полицейском автомобиле без опознавательных знаков возле выхода из магазина и ждал появления подозреваемой.

Когда женщина вышла из магазина, она пошла прямиком к автомобилю полицейского и попыталась сесть на заднее сиденье, перепутав его автомобиль со своим.

Детектив вышел из машины, представился ей офицером полиции и арестовал подозреваемую за кражу и владение украденной собственностью.

Как выяснилось, 35-летняя женщина совершала преступление не в первый раз. Обычно она использует для маскировки розовую наволочку, которую носит на манер хиджаба, а украденные товары прячет в пустое накрытое одеялом детское сиденье. Слушание по делу воровки в суде назначено на ноябрь.

Ранее сообщалось, что в английской деревне Брэндон, графство Дарем, вор попытался разбить стекло автомобиля кирпичом и травмировал себя. Злоумышленник хотел взломать припаркованный автомобиль и бросил в дверь со стороны водителя кирпич, однако тот отскочил и разбил мужчине лицо.

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