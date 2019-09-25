Футболка выдала незадачливого мошенника

39-летний Фрэнк Маршалл (Frank Marshall) из американского города Милуоки, штат Висконсин, дважды за день пытался расплатиться в магазине ворованными кредитными картами и был разоблачен, так как на нем была футболка с его собственным именем. Об этом сообщает сайт Fox6 Now.

14 августа Маршалл пришел в магазин и купил планшет iPad и приставку PS4. За покупки он расплатился кредитной картой. После этого он решил купить игровую консоль Xbox и расплатился этой же карточкой. Сотрудник магазина счел поведение мужчины странным и обратил внимание на то, что на покупателе была футболка с надписью «Фрэнк». Это имя не совпадало с данными, указанными на карте.

Позже в этот же день подозреваемый вернулся в магазин. На этот раз он попытался купить ноутбук фирмы Apple и расплатиться кредиткой, на которой было указано уже другое имя. Менеджер отказал мужчине в покупке и вызвал полицию. Тогда Маршалл попытался скрыться на автомобиле вместе со своим подельником Гарри Миллером (Gary Miller).

Полицейские гнались за злоумышленниками 11 километров. В ходе погони Маршалл и Миллер выбрасывали из окна своей машины документы и кредитные карты. Когда полицейским удалось остановить их автомобиль, в багажнике они обнаружили купленные недавно товары.

19 августа мужчинам было предъявлено обвинение в трех случаях использования чужих документов, сопротивлении полиции и отказе остановить машину. Позже Миллер скончался. Слушание дела Маршалла назначено на 31 октября.

Ранее сообщалось, что воры в Афинах (Греция) разбили раритетный автомобиль Ford Mustang 1967 года и украли игровые консоли PlayStation из магазина электроники. Угнанную машину они использовали как таран.

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