Бесстрашная 81-летняя женщина отбилась от беременной грабительницы

В английском городе Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, 81-летняя старушка смогла отбиться от беременной грабительницы у банкомата. На видео произошедшего обратило внимание издание The Sun.

В мае текущего года Дорин Джонс (Doreen Jones) снимала деньги через банкомат. В это время к ней подошла женщина и попыталась отобрать у нее банковскую карточку. Пенсионерка потребовала оставить ее в покое, вырвала карточку, а затем схватила нападавшую за волосы и воротник. Пожилая британка призналась, что в ее голове в этот момент пронеслась мысль: «Ну нет, ты не получишь мои деньги, они дались мне тяжелым трудом».

Грабительница начала кричать и скрылась с пустыми руками. Ее объявили в розыск. Полиция разместила ролик в сети в надежде, что кто-нибудь узнает злоумышленницу. Предположительно, в момент нападения грабительница была беременна.

В полиции сообщили, что подозреваемая выслеживала Джонс перед тем, как напасть на нее. Она выбрала пенсионерку в качестве жертвы, так как она ходит с тростью.

Произошедшее ударило по здоровью Джонс — с тех пор она пережила два сердечных приступа.

Ранее сообщалось, что в Великобритании вооруженный мужчина ворвался в супермаркет и потребовал отдать ему наличность, но сбежал после того, как 11-летняя девочка закидала его хлебом. Грабителя объявили в розыск.

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